Фернандо: Луис Адриано - прирожденный бомбардир
- Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, как в команде адаптируются новички, в том числе и нападающий Луис Адриано.
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- - Как вам новички? Вписались?
- - Мы все стараемся, чтобы новые игроки вписались в команду как можно быстрее. Сейчас все хорошо, мы все общаемся друг с другом, что облегчает адаптацию.
- - Кто знает больше слов по-русски – вы или Луис Адриано?
- - Конечно, Луис! Он больше времени провел в «Шахтере», говорил там по-русски. Я в «Спартаке» с прошлого лета, поэтому смог немного его догнать, подучил язык.
- - Адриано забил пять мячей в пяти товарищеских матчах. Продолжит такую результативность в чемпионате?
- - Думаю, да. Я Луиса знаю давно, еще со времен, когда он играл за «Интернасьонал», а я за «Гремио». Потом мы вместе выступали в «Шахтере». Луис - прирожденный бомбардир, у меня нет сомнений, что он будет забивать важные для команды голы.
Полностью интервью Фернандо читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».
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