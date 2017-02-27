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Николай Белов: Пусть игроки «Трактора» говорят про наши «провокации»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник «Трактора» Николай Белов считает, что хоккеисты «Барыса» могут сколько угодно говорить о грубости, действиях на грани фола со стороны челябинских хоккеистов, но в плей-офф игра всегда имеет жесткий характер.

«Трактор» 26 февраля в Астане со счетом 1:3 уступил «Барысу» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Клуб из Казахстана ведет со счетом 2-1 в серии до четырех побед. После третьей встречи ряд игроков «Барыса», включая Кори Тривино и Максима Семенова, заявили в СМИ, что «стараются не поддаваться на провокации» со стороны соперника.

«Видел, хоккеисты «Барыса» говорят, что «Трактор» играет грубо, на грани фола, даже слово «провокации» встречал. Что сказать, это мнение игроков «Барыса», не буду его их лишать. Пусть думают, что хотят, говорят, что хотят. В любом виде спорта в решающих матчах идет жесткая игра, «рубка» за трофеи, за кубки, поэтому вокруг больших матчей всегда много разных разговоров», - цитирует Белова «Р-Спорт».

Четвертый матч серии пройдет во вторник в Астане.

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