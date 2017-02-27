Отец Нурмагомедова: Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить профессиональную карьеру

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о планах своего сына на будущее, отметив, что боец из РФ может завершить профессиональную карьеру в 2018 году.

«Никому об этом раньше никогда не говорил, но вскоре Хабибу действительно нужно будет завершать. Не хочу расстраивать болельщиков, но каждому человеку отпущен свой ресурс, и он небеспредельный. Для боев Хабибу осталось полтора-два года.

Сейчас 4 марта надо победить – причем победить убедительно, чтобы не дать судьям ни намека на шанс что-то придумать – Тони Фергюсона. После этого – драться за чемпионский пояс, в идеале с Конором Макгрегором. Ну а в 2018 году защитить титул два, максимум три раза. Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить. Мне нужно, чтобы сын приносил пользу нашей стране и другим бойцам, чтобы помогал единоборствам в России развиваться.

Как можно помогать развиваться единоборствам в России, будучи региональным чиновником от спорта, мы все с вами прекрасно знаем. Поэтому остается надеться, что озвученный Абдулманапом Нурмагомедовым план осуществятся лишь до половины – ровно до того места где Хабиб отстаивает свой титул в третий раз. А дальше? Дальше готовится к четвертой защите», – сказал отец спортсмена, слова которого приводит Life.ru.

Напомним, Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

Их бой состоится 4 марта в рамках турнира UFC 209.