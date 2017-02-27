Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо2 : 1Динамо Москва
Хоккей  Йокерит0 : 0ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь0 : 6СКА
Хоккей  Динамо Минск4 : 2Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Отец Нурмагомедова: Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить профессиональную карьеру

Источник:  Life.ruКомментарии

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о планах своего сына на будущее, отметив, что боец из РФ может завершить профессиональную карьеру в 2018 году.

«Никому об этом раньше никогда не говорил, но вскоре Хабибу действительно нужно будет завершать. Не хочу расстраивать болельщиков, но каждому человеку отпущен свой ресурс, и он небеспредельный. Для боев Хабибу осталось полтора-два года.

Сейчас 4 марта надо победить – причем победить убедительно, чтобы не дать судьям ни намека на шанс что-то придумать – Тони Фергюсона. После этого – драться за чемпионский пояс, в идеале с Конором Макгрегором. Ну а в 2018 году защитить титул два, максимум три раза. Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить. Мне нужно, чтобы сын приносил пользу нашей стране и другим бойцам, чтобы помогал единоборствам в России развиваться.

Как можно помогать развиваться единоборствам в России, будучи региональным чиновником от спорта, мы все с вами прекрасно знаем. Поэтому остается надеться, что озвученный Абдулманапом Нурмагомедовым план осуществятся лишь до половины – ровно до того места где Хабиб отстаивает свой титул в третий раз. А дальше? Дальше готовится к четвертой защите», – сказал отец спортсмена, слова которого приводит Life.ru.

Напомним, Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

Их бой состоится 4 марта в рамках турнира UFC 209.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Отец Хабиба Нурмагомедова пропустит бой сына из-за аннулированной год назад визы в СШАОтец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, как его сын готовится к бою с американцем Тони Фергюсоном, который он не сможет посетить из-за отсутствия визы США.M-1 Challenge 75. Грабински сразится против Тутараули3 марта на международном турнире M-1 Challenge 75 зрителей ожидает бой чемпиона GMC Мохамеда Грабински (Германия и Польша, 14-3) против чемпиона мира по кикбоксингу и победителя кубка мира по кудо Рауля Тутараули (Грузия, 7-3).M-1 Challenge 75. Адас проведет бой против ПриказыСостав участников грандиозного международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75, который пройдет 3 марта в Москве, пополнился еще одним интереснейшим боем. Чемпион Германии по K-1 Арда Адас (Германия, 7-2) сразится с российским проспектом-ударником Данилой Приказой (Fightspirit, 5-1-1).Лига ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFCРоссийская промоутерская компания ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFC: Заком Маковски и Элвисом Мутапчичем.Российские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделюРоссийские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделю«Советский спорт» представляет традиционный обзор главных событий в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.Тони Фергюсон: Хабиб, ты – бычара, а я – матадор. Забью тебя досрочноБойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон повздорили во время телефонной конференции.Российские бойцы завоевали «золото» в общекомандном зачете первенства мира по ММАРоссийские бойцы добыли общекомандное «золото» на первенстве мира по ММА-2017 среди юношей 16-17 лет.Лэшли хочет провести бой с ЕмельяненкоИзвестный рестлер и боец смешанного стиля Бобби Лэшли ждет своего шанса сразиться против россиянина Федора Емельяненко.Федор Емельяненко: Очень рад, что первый в истории юношеский чемпионат мира по ММА пройдет в Ярославле, который является лицом РоссииПрезидент союза ММА России Федор Емельяненко на пресс-конференции, посвященной Чемпионату мира по ММА среди юношей, проходящему в Ярославле в эти дни, поделился своими впечатлениями от соревнований.Fight Nights Global 59. Алиев победил Эскудеро и другие результаты турнира23 февраля, в городе Химки, прошел международный турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 59, приуроченный ко «Дню защитников Отечества».Хабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруХабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруМежду Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоялся телефонный разговор.Еджейчик сразится против Андраде на турнире UFC 211Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Джоанна Еджейчик свой следующий поединок проведет против Джессики Андраде.Петр Ян: ММА такая штука, что план – это хорошо, но в бою бывает всяко по-другому.Российский боец смешанного стиля Петр Ян — о предстоящем поединке против Магомеда Магомедова, который состоится 15 апреля в Москве в рамках турнира ACB 57.Вячеслав Василевский: Боевое самбо – это не ММА, однако наиболее к нему приближенная вещьРоссийский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский — о предстоящем поединке против Альберта Дураева, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.Альберт Дураев: Вижу, как Василевский тренируется, ничего там нетРоссийский боец смешанного стиля Альберт Дураев — о предстоящем поединке против Вячеслава Василевского, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.M-1 Challenge 75. Карлос Эдуардо сразится против Полежая3 марта в Москве на грандиозном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 ветеран Bellator и чемпион Shooto Brazil Карлос Эдуардо (Бразилия), 14-4 будет биться с вице-чемпионом мира по MMA Борисом Полежаем (Украина), 15-5.Александр Сарнавский: Бой с Вартаняном — отличная возможность вернуть позицииРоссийский боец смешанного стиля Александр Сарнавский — о предстоящем поединке против Эдуарда Вартаняна, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.Азамат Мурзаканов: Козырь Ерохина — физическая мощьРоссийский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов — о предстоящем поединке против экс-бойца UFC Константина Ерохина, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.Российские спортсмены вышли в финал первенства мира по ММА во всех весовых категориях23 февраля в Ярославле стартовало первенством мира по ММА среди юношей 16-17 лет. Первенство мира проходит впервые в истории смешанных боевых единоборств. В результате первого соревновательного дня определились финалисты.На грани. Минаков чуть не проиграл американцу в День защитника ОтечестваНа грани. Минаков чуть не проиграл американцу в День защитника ОтечестваБой Виталия Минакова против Ди Джея Линдермана оставил много вопросов.
Главные новости
Футбол
Чалов продлил контракт с ЦСКА (фото)
Санный спорт
Роман Репилов: Лох поздравил в инстаграме – «Роман, ты был лучшим в сезоне»
MMA
Отец Хабиба Нурмагомедова пропустит бой сына из-за аннулированной год назад визы в США
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Лихштайнер пробил Эррере ногу в двух местах
Гандбол
«Звезда» – «Динамо-Синара». Прямая видеотрансляция матча в группе «Советского спорта»
Футбол
Официально: Бородюк возглавил сборную Казахстана
MMA
Отец Нурмагомедова: Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить профессиональную карьеру
Хоккей
«Витязь» – СКА. Онлайн
Хоккей
«Йокерит» – ЦСКА. Онлайн
Футбол
Полузащитник ЦСКА Ефремов доиграет сезон в «Оренбурге»
все новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства