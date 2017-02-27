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Официально: Бородюк возглавил сборную Казахстана

Артем Локалов, Артур Гичунцев
Источник:  Федерация футбола КазахстанаКомментарии

Российский тренер Александр Бородюк возглавил сборную Казахстана. Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на три года.

- Основным фактором стало желание самого Александра Генриховича работать именно с нашей национальной сборной, в то время как он имел ряд предложений по работе в национальных сборных и в руководстве футбольных организаций других стран, - отмечается на официальном сайте Казахстанской Федерации футбола.

Ранее «Советский спорт» писал, что Бородюк среди претендентов на пост главного тренера сборной Белоруссии, которую теперь, судя по всему, возглавит один из местных специалистов.

Перед Бородюком в сборной Казахстана поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов, отмечается на сайте Федерации

Добавим, что в отборочной группе ЧМ-2018 сборная Казахстана занимает последнее место с двумя очками.  

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