Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо2 : 3 ОТДинамо Москва
Хоккей  Йокерит0 : 0ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь1 : 7СКА
Хоккей  Динамо Минск4 : 2Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

19 очков Блумса помогли ВЭФ обыграть в гостях «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Латвийский ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал гостевую победу над белорусским «Цмоки-Минск».

Встреча между командами завершилась со счетом 72:69. 

Самым результативным игроком матча стал латвийский защитник гостей Янис Блумс, набравший 19 очков.

В следующем матче ВЭФ примет на домашней арене московский ЦСКА, а  «Цмоки-Минск» проведет гостевую встречу с «Химками».

Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат

Матч

Цмоки-Минск - ВЭФ - 69:72

Место и дата

27 февраля 19:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» подписал американского защитника«Зенит» подписал контракт с американским защитником Демонте Харпером. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.Защитник «Калева» перешел в «Зенит»Американский защитник «Калева» Демонте Харпер стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Димитрис Итудис: УНИКС сегодня играл хорошо, как и в АфинахГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 92:88.ЦСКА обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 92:88 в пользу ЦСКА.«Автодор» дома уступил «Астане»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Астаной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 79:78 в пользу «Астаны».Призер Рио тащит «Зенит»: петербуржцы победили 10-й раз подряд в Единой лиге ВТБПризер Рио тащит «Зенит»: петербуржцы победили 10-й раз подряд в Единой лиге ВТБКоманда Василия Карасева разгромила «Енисей», но тренер все равно недоволен настроем баскетболистов.Василий Карасев: Перед матчами с «Локомотивом-Кубанью» немного пугает длина скамейки «Зенита»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги домашнего матча против «Енисея» в Единой лиге ВТБ (94:78) и поделился ожиданиями от встреч с «Локомотивом-Кубанью» в Кубке Европы.Василий Карасев: В футболе «Зенит» – главная команда, мы немножко второстепеннаяГлавный тренер БК «Зенит» Василий Карасев после победы над «Енисеем» (94:78) поделился мнением о вылете футбольной команды сине-бело-голубых из Лиги Европы.Стефан Маркович: У «Зенита» было достаточно времени для подготовки к важным играм в Единой лиге и ЕврокубкеЗащитник «Зенита» Стефан Маркович после победы над «Енисеем» в Единой лиге ВТБ (94:78) оценил состояние команды.«Зенит» одержал победу над «Енисеем» и вышел на второе место в Единой лиге ВТБПетербургский «Зенит» дома обыграл красноярский «Енисей» со счетом 94:78 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.«Химки» обыграли «Локомотив-Кубань», Швед набрал 29 очковМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 89:84 в пользу «Химок».Василий Карасев: Чемпионат выходит на финишную прямую, поэтому ошибаться «Зениту» нельзяГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея».УНИКС выкупит Клименко у «Автодора»Центровой УНИКСА Артем Клименко останется в клубе по окончании сезона.Душко Иванович: С помощью прессинга мы смогли остановить Колома и ЛэнгфордаГлавный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа. Напомним, что его команда победила со счетом 98:73.«Химки» разгромили УНИКС, Швед набрал 31 очко«Химки» разгромили УНИКС, Швед набрал 31 очкоМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 98:73 в пользу «Химок».Виктор Хряпа: Игра ЦСКА немножко потеряла остротуКапитан ЦСКА Виктор Хряпа сообщил, что плотный график игр влияет на стабильность команды.Василий Карасев: В игре с «Нижним Новгородом больше боролись с физической усталостью и моральным опустошениемГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ (97:93).«Зенит» на выезде обыграл «Нижний Новгород»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Зенитом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 97:93 в пользу «Зенита».«Астана» обыграла «Цмоки-Минск», «Калев» уступил «Енисею»Завершились два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотив-Кубанью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 83:77 в пользу ЦСКА.
Главные новости
Футбол
«Лестер» – «Ливерпуль». Стартовые составы
Хоккей
Московское «Динамо» вырвало победу у «Торпедо» в четвертом матче серии плей-офф
Футбол
Конте грядущим летом может вернуться в чемпионат Италии
MMA
Американский боец: Тони хорош, но этого недостаточно, чтобы справится с Хабибом
Футбол
Официально: Бородюк возглавил сборную Казахстана
MMA
Отец Нурмагомедова: Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить профессиональную карьеру
Хоккей
«Витязь» – СКА. Онлайн
Хоккей
«Йокерит» – ЦСКА. Онлайн
Футбол
Полузащитник ЦСКА Ефремов доиграет сезон в «Оренбурге»
Киберспорт
Профессор Индианского университета назвал киберспорт профессией будущего
все новости
Цмоки-Минск
Цмоки-Минсккалендарьстатистика
ВЭФ
ВЭФкалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости