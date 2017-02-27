19 очков Блумса помогли ВЭФ обыграть в гостях «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Латвийский ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал гостевую победу над белорусским «Цмоки-Минск».
Встреча между командами завершилась со счетом 72:69.
Самым результативным игроком матча стал латвийский защитник гостей Янис Блумс, набравший 19 очков.
В следующем матче ВЭФ примет на домашней арене московский ЦСКА, а «Цмоки-Минск» проведет гостевую встречу с «Химками».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Цмоки-Минск - ВЭФ - 69:72
Место и дата
27 февраля 19:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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