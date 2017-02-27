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Московское «Динамо» вырвало победу у «Торпедо» в четвертом матче серии плей-офф

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Торпедо» уступило московскому «Динамо» (2:3 О.Т.) в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2 У хозяев льда отличились Владимир Галузин и Евгений Мозер, у гостей - Иван Игумнов и Даниил Тарасов.

В овертайме победу москвичам принес Максим Карпов. 

Счет в серии стал 3:1 в пользу бело-голубых.

Пятый матч пройдет в Москве 1 марта.

Матч

Торпедо - Динамо - 2:3 О.Т. (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Галузин 9:38 (1:0). Мозер (Галузин, Сёмин), 22:28 (2:0 - бол.). Игумнов (Рылов, Тарасов), 34:11 (2:1). Тарасов 59:21 (2:2). Карпов 63:38 (2:3).

Место и дата

27 февраля 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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