Московское «Динамо» вырвало победу у «Торпедо» в четвертом матче серии плей-офф

«Торпедо» уступило московскому «Динамо» (2:3 О.Т.) в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2 У хозяев льда отличились Владимир Галузин и Евгений Мозер, у гостей - Иван Игумнов и Даниил Тарасов.

В овертайме победу москвичам принес Максим Карпов.

Счет в серии стал 3:1 в пользу бело-голубых.

Пятый матч пройдет в Москве 1 марта.