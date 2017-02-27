Московское «Динамо» вырвало победу у «Торпедо» в четвертом матче серии плей-офф
«Торпедо» уступило московскому «Динамо» (2:3 О.Т.) в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2 У хозяев льда отличились Владимир Галузин и Евгений Мозер, у гостей - Иван Игумнов и Даниил Тарасов.
В овертайме победу москвичам принес Максим Карпов.
Счет в серии стал 3:1 в пользу бело-голубых.
Пятый матч пройдет в Москве 1 марта.
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