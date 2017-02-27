Олег Знарок: Почему не играл Шестеркин? Глупый вопрос
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Витязем» (7:1) в первом раунде плей-офф КХЛ.
- Вышли в следующий раунд, готовимся к следующему матчу.
- Сегодня сыграл Плотников. Как готовы Мозес и Войнов?
- Приедем - посмотрим. Они тренируются.
- Почему Шестеркина не выпустили?
- Глупый вопрос. Так решили, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции, выиграв серию (4-0). Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.
Соперник армейцев по полуфиналу определится, когда станут известны результаты всех четвертьфинальных серий на Западе.
Матч
Витязь - СКА - 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)
Голы:
Коскиранта (Дацюк, Херсли), 3:46 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 4:18 (0:2). Широков (Кетов, Дацюк), 8:53 (0:3 - бол.). Коскиранта (Хохлачёв), 26:07 (0:4). Прохоркин (Яковлев, Плотников), 31:45 (0:5). Дадонов (Ковальчук), 39:59 (0:6 - бол.). Макеев (Горак, Афиногенов), 46:58 (1:6). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 59:30 (1:7 - бол.).
Место и дата
27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция