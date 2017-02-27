Олег Знарок: Почему не играл Шестеркин? Глупый вопрос

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Витязем» (7:1) в первом раунде плей-офф КХЛ.

- Вышли в следующий раунд, готовимся к следующему матчу.

- Сегодня сыграл Плотников. Как готовы Мозес и Войнов?

- Приедем - посмотрим. Они тренируются.

- Почему Шестеркина не выпустили?

- Глупый вопрос. Так решили, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Фантастический случай на матче в Подольске…» Как СКА вышел в четвертьфинал

Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции, выиграв серию (4-0). Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.

Соперник армейцев по полуфиналу определится, когда станут известны результаты всех четвертьфинальных серий на Западе.