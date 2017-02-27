Валерий Белов: Не все хоккеисты «Витязя» были готовы к плей-офф

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о поражении от СКА (1:7) в первом раунде плей-офф КХЛ.

- Хочу пожелать СКА успехов в Кубке Гагарина. Мы не смогли навязать борьбу, не хватило сил и эмоций. Не все наши хоккеисты были готовы к плей-офф, многие впервые участвовали, но это для нас хороший опыт.

- Не было желания выжать все из команды и добиться хотя бы одной победы?

- Мы не планировали проигрывать. Пытались победить, но не получилось.

- Не готовы оказались физически или психологически?

- У нас не было большой ротации, играли одними и теми же. Больше были не готовы эмоционально. Не буду говорить по именам, - передает слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции, выиграв серию (4-0). Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.

Соперник армейцев по полуфиналу определится, когда станут известны результаты всех четвертьфинальных серий на Западе.

