Валерий Белов: Не все хоккеисты «Витязя» были готовы к плей-офф
Главный тренер «Витязя»
Валерий Белов поделился мнением о поражении от СКА (1:7) в первом раунде плей-офф КХЛ.
- Хочу пожелать СКА успехов в Кубке Гагарина. Мы не смогли навязать борьбу, не хватило сил и эмоций. Не все наши хоккеисты были готовы к плей-офф, многие впервые участвовали, но это для нас хороший опыт.
- Не было желания выжать все из команды и добиться хотя бы одной победы?
- Мы не планировали проигрывать. Пытались победить, но не получилось.
- Не готовы оказались физически или психологически?
- У нас не было большой ротации, играли одними и теми же. Больше были не готовы эмоционально. Не буду говорить по именам, - передает слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции, выиграв серию (4-0). Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.
Соперник армейцев по полуфиналу определится, когда станут известны результаты всех четвертьфинальных серий на Западе.
Матч
Витязь - СКА - 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)
Голы:
Коскиранта (Дацюк, Херсли), 3:46 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 4:18 (0:2). Широков (Кетов, Дацюк), 8:53 (0:3 - бол.). Коскиранта (Хохлачёв), 26:07 (0:4). Прохоркин (Яковлев, Плотников), 31:45 (0:5). Дадонов (Ковальчук), 39:59 (0:6 - бол.). Макеев (Горак, Афиногенов), 46:58 (1:6). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 59:30 (1:7 - бол.).
Место и дата
27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция