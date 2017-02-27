Илья Ковальчук: На форме СКА в матчах с «Витязем» не было нашивок плей-офф. Выговор Ротенбергу

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над «Витязем» (7:1) в первом раунде плей-офф КХЛ.

- Эту победу мы посвящаем моей маме, у которой день рождения. Очень рад, что смогли победить сегодня. Поздравляю «Витязь» с хорошим сезоном, они хорошо играли.

- В первом раунде почувствовали плей-офф?

- У нас даже нашивок на форме не было. Выговор Роману Борисовичу Ротенбергу (смеется), - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Фантастический случай на матче в Подольске…» Как СКА вышел в четвертьфинал

Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции. Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.

Соперник армейцев по полуфиналу определится, когда станут известны результаты всех четвертьфинальных серий на Западе.