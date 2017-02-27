На Twitch появится возможность покупки игры
На стриминговой платформе Twitch.tv появится возможность приобрести игру, сообщает портал gamesindustry.
Купить игру можно будет прямо во время стрима, а загрузка будет осуществляться через приложение Twich для ПК.
Twitch уже договорилась с такими разработчиками игр, как Ubisoft, Telltale Games, Digital Extremes, Hi-Rez Studios, tinyBuild, Paradox Interactive, Trion Worlds и Vlambeer. 70% от продажи получат издатели, 25% - Twitch, а 5% - стример, на странице которого сделана покупка игры (если у него оформлена партнерская программа).
Возможность совершения покупок будет доступна уже весной 2017.
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