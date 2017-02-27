Американский боец: Тони хорош, но этого недостаточно, чтобы справится с Хабибом
Чемпион ONE Championship и бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Бен Аскрен поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Напомним, россиянин проведет поединок с представителем США 5 марта на турнире UFC 209 за звание временного чемпиона организации в легком весе.
«Тони хорош, но этого недостаточно, чтобы справится с Хабибом, который обладает классными навыками борьбы и плотно контролирует соперника в партере. Тони хорош в каждой области, но ни в одной из них он не восхищает. Может, я не прав, но это мое мнение, – приводит слова Аскрена MMAFighting.com.
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