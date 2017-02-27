СКА разгромил «Витязь» и вышел в полуфинал Западной конференции
СКА в четвертом матче
первого раунда плей-офф КХЛ обыграл «Витязь» со счетом 7:1.
Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По
шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.
СКА выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в полуфинал Западной
конференции КХЛ.
Напомним, соперник армейцев по следующему раунду определится, когда станут известны результаты всех четвертьфинальных серий на Западе.
«Фантастический случай на матче в Подольске…» Как СКА вышел в четвертьфинал
Матч
Витязь - СКА - 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)
Голы:
Коскиранта (Дацюк, Херсли), 3:46 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 4:18 (0:2). Широков (Кетов, Дацюк), 8:53 (0:3 - бол.). Коскиранта (Хохлачёв), 26:07 (0:4). Прохоркин (Яковлев, Плотников), 31:45 (0:5). Дадонов (Ковальчук), 39:59 (0:6 - бол.). Макеев (Горак, Афиногенов), 46:58 (1:6). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 59:30 (1:7 - бол.).
Место и дата
27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция