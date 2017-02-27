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Болельщики «Кристал Пэлас» раскрасили автобус команды

Дмитрий Гирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Болельщики английского «Кристал Пэлас» расписали граффити автобус собственной команды - на одной стороне транспортного средства выведено «Кристал Пэлас ФК» на сине-красно-белом фоне. Ущерб оценивается примерно в 40 тысяч фунтов.

Инцидент произошел в пятницу, за день до матча 26-го тура чемпионата Англии с «Мидлбсро». Представители клуба сообщили, что подали заявление в полицию, передает Sky Sports. 

Интересно, что фанаты думали, что это автобус, предоставленный «Пэлас» для «Мидлсбро». Он стоял рядом с гостиницей возле стадиона «Селхерст Парк», где проводят свои домашние матчи лондонцы. 

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Мидлбсро» - 1:0.  
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