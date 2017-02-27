Златан Ибрагимович: Дети просили меня перейти в «МЮ»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что дети летом просили его перейти в английский клуб.
«Я не приезжал в Англию раньше, потому что не было подходящего момента. Даже когда мои сыновья сказали, что хотят видеть меня играющим за «Юнайтед», я не думал об этом всерьез. А потом позвонил Жозе Моуринью, с которым у меня особые отношения. Да, мои мысли были далеко отсюда, но потом дети и Жозе переубедили меня», - приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.
Напомним, 35-летний швед забил в этом сезоне за «МЮ» уже 26 голов, в том числе два - в победном финале Кубка лиги против «Саутгемптона».
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