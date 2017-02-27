Евгений Дадонов: Мне все равно, с кем СКА будет играть в следующем раунде плей-офф

Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился мнением о победе над «Витязем» (7:1) в первом раунде плей-офф КХЛ.

- Неважно, с каким счетом победили. Главное, что в серии 4-0. Довольны, что закончили серию в минимум матчей.

- Следите за другими сериями?

- Знаю, какие там счета, но мне все равно, с кем играть во втором раунде.

- Есть стереотип, что команда может остыть за восемь дней отдыха?

- Возможно. Но это все больше в голове. Или даже стечение обстоятельств. Надо готовиться к каждому отдельному матчу, - передает слова Дадонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции. Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.

Соперник армейцев по полуфиналу определится, когда станут известны результаты всех четвертьфинальных серий на Западе.