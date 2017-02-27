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Микко Коскинен: Не обидно, что пропустил от «Витязя», главное, чтобы команда выигрывала

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь СКА Микко Коскинен поделился мнением о победе над «Витязем» (7:1) в первом раунде плей-офф КХЛ.

- Когда мы вели несколько шайб было очень важно не потерять концентрацию и играть хорошо весь матч.

- В этом матче пропустить было особенно обидно?
- Без разницы, с каким счетом выигрывает команда. Главное, чтобы мы побеждали. Хоть 7:5, хоть 7:6.

- Ожидали, что сыграете все матчи в этой серии?
- Ничего не могу сказать по этому поводу. Мы продолжаем тренироваться день за днем и готовиться дальше.

- Как оцените игру вашего соотечественника Харри Сятери? Говорили ли с ним?
- Нет, не получалось пообщаться. Только после четвертого матча поговорили и пожелали друг другу удачи.

- У вратарей есть предрассудки не говорить с журналистами в плей-офф. Вы настолько не суеверный?
- Да, я совершенно не суеверный, - передает слова Коскинена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции. Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.

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Матч

Витязь - СКА - 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)

Голы:

Коскиранта (Дацюк, Херсли), 3:46 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 4:18 (0:2). Широков (Кетов, Дацюк), 8:53 (0:3 - бол.). Коскиранта (Хохлачёв), 26:07 (0:4). Прохоркин (Яковлев, Плотников), 31:45 (0:5). Дадонов (Ковальчук), 39:59 (0:6 - бол.). Макеев (Горак, Афиногенов), 46:58 (1:6). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 59:30 (1:7 - бол.).

Место и дата

27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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