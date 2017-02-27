Микко Коскинен: Не обидно, что пропустил от «Витязя», главное, чтобы команда выигрывала

Вратарь СКА Микко Коскинен поделился мнением о победе над «Витязем» (7:1) в первом раунде плей-офф КХЛ.

- Когда мы вели несколько шайб было очень важно не потерять концентрацию и играть хорошо весь матч.

- В этом матче пропустить было особенно обидно?

- Без разницы, с каким счетом выигрывает команда. Главное, чтобы мы побеждали. Хоть 7:5, хоть 7:6.

- Ожидали, что сыграете все матчи в этой серии?

- Ничего не могу сказать по этому поводу. Мы продолжаем тренироваться день за днем и готовиться дальше.

- Как оцените игру вашего соотечественника Харри Сятери? Говорили ли с ним?

- Нет, не получалось пообщаться. Только после четвертого матча поговорили и пожелали друг другу удачи.

- У вратарей есть предрассудки не говорить с журналистами в плей-офф. Вы настолько не суеверный?

- Да, я совершенно не суеверный, - передает слова Коскинена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции. Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.

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