Микко Коскинен: Не обидно, что пропустил от «Витязя», главное, чтобы команда выигрывала
Вратарь СКА Микко
Коскинен поделился мнением о победе над «Витязем» (7:1) в первом раунде
плей-офф КХЛ.
- Когда мы вели несколько шайб было очень важно не потерять
концентрацию и играть хорошо весь матч.
- В этом матче пропустить
было особенно обидно?
- Без разницы, с каким счетом выигрывает команда. Главное, чтобы мы побеждали. Хоть 7:5, хоть 7:6.
- Ожидали, что сыграете
все матчи в этой серии?
- Ничего не могу сказать по этому поводу. Мы продолжаем тренироваться день за днем и готовиться дальше.
- Как оцените игру
вашего соотечественника Харри Сятери? Говорили ли с ним?
- Нет, не получалось пообщаться. Только после четвертого матча поговорили и пожелали друг другу удачи.
- У вратарей есть
предрассудки не говорить с журналистами в плей-офф. Вы настолько не суеверный?
- Да, я совершенно не суеверный, - передает слова Коскинена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в
полуфинал Западной конференции. Дублем в составе армейцев отметились Ярно
Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков
и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.
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Матч
Витязь - СКА - 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)
Голы:
Коскиранта (Дацюк, Херсли), 3:46 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 4:18 (0:2). Широков (Кетов, Дацюк), 8:53 (0:3 - бол.). Коскиранта (Хохлачёв), 26:07 (0:4). Прохоркин (Яковлев, Плотников), 31:45 (0:5). Дадонов (Ковальчук), 39:59 (0:6 - бол.). Макеев (Горак, Афиногенов), 46:58 (1:6). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 59:30 (1:7 - бол.).
Место и дата
27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция