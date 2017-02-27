«Лестер» – «Ливерпуль». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Лестера» и «Ливерпуля» на матч 26-го тура АПЛ, который состоится сегодня и стартует в 23.00 мск.
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Лукас, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Коутиньо, Фирмино.
Отметим, что «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Фукс, Хут, Морган, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки, Варди
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Джан, Мане, Вейналдум, Лаллана, Милнер, Коутиньо, Лейва, Фирмино
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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