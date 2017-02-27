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Минское «Динамо» сократило отставание в серии с «Локомотивом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Минское «Динамо» на домашнем льду обыграло ярославский «Локомотив» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 4:2.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Андрей Степанов, Александр Павлович, Евгений Ковыршин и Андрей Стась. В составе «железнодорожников» точными бросками отметились Даниил Апальков и Александр Кадейкин.

После этого матча счет в серии стал 3:1 в пользу «Локомотива».

Следующая встреча пройдет в Ярославле 29 февраля.

КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
Четвертый матч

Матч

Динамо Мн - Локомотив - 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Голы:

Степанов (Костицын, Граньяни), 9:18 (1:0 - бол.). Павлович 16:11 (2:0). Апальков (Аверин), 23:23 (2:1 - мен.). Ковыршин (Гаврус), 26:00 (3:1). Кадейкин (Рафиков), 27:29 (3:2). Стась (Дрозд, Матерухин), 35:07 (4:2).

Место и дата

27 февраля 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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