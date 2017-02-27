Анонсировано место проведения Dota 2 Asia Championships 2017

Игрок команды Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко в интервью сайту организации рассказал, что бы он изменил в Counter-Strike: Global Offensive.

Даниил «Zeus» Тесленко: Скины на перчатки — моя задумка Игрок команды Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко в интервью сайту организации рассказал, что бы он изменил в Counter-Strike: Global Offensive.

Команда Высшей лиги КВН «Сборная ГУУ и МИСиС» извинилась за номер, в котором показала, как бы выглядела игра с комментариями Дмитрия Губерниева.

Команда КВН извинилась за номер про Dota 2 Команда Высшей лиги КВН «Сборная ГУУ и МИСиС» извинилась за номер, в котором показала, как бы выглядела игра с комментариями Дмитрия Губерниева.

Трансляция турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» на Twitch вошла в топ-10 трансляции, проходивших в этот день.

Трансляция «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» вошла в топ-10 трансляций на Twitch Трансляция турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» на Twitch вошла в топ-10 трансляции, проходивших в этот день.

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от финала «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу между киберфутболистами «ЦСКА» и «Уфы».

Сергей Семак: Киберспортивные соревнования интересно смотреть Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от финала «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу между киберфутболистами «ЦСКА» и «Уфы».

Третий день турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» (видео) На YouTube-канале «Наш Футбол» появилась запись третьего дня турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Киберфутболист ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев в интервью порталу «Чемпионат» прокомментировал свою победу на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Андрей «Timon» Гурьев: Победа была сложная, таких соперников нелегко пройти Киберфутболист ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев в интервью порталу «Чемпионат» прокомментировал свою победу на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Второй день турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» (видео) На YouTube-канале «Наш Футбол» появилась запись второго дня турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Киберфутболисты «Локомотива», «ЦСКА», «Оренбурга» и «Уфы» вышли в полуфинал «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» Определились полуфиналисты турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».