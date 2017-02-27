Анонсировано место проведения Dota 2 Asia Championships 2017
Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 анонсировали место проведения турнира.
Чемпионат пройдет шанхайском спортивном центре «Восток», вместимостью более 15 тысяч человек.
Участники турнира: OG, Evil Geniuses, Wings Gaming, NewBee, Invictus Gaming, IG.Vitality, LGD.Forever Young, VG.J, Team Faceless, Team Liquid, Team NP, Team Empire.
Dota 2 Asia Championships 2017 пройдет с 28 марта по 4 апреля в Шанхае. Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.
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