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Анонсировано место проведения Dota 2 Asia Championships 2017

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Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 анонсировали место проведения турнира.

Чемпионат пройдет шанхайском спортивном центре «Восток», вместимостью более 15 тысяч человек.

Участники турнира: OG, Evil Geniuses, Wings Gaming, NewBee, Invictus Gaming, IG.Vitality, LGD.Forever Young, VG.J, Team Faceless, Team Liquid, Team NP, Team Empire.

Dota 2 Asia Championships 2017 пройдет с 28 марта по 4 апреля в Шанхае. Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.

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