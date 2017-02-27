«Витязь» планирует продлить контракты с Ержабеком и Аалтоненом
Президент «Витязя» Михаил Головков поделился мнением о поражении от СКА (1:7) в первом раунде плей-офф КХЛ.
- Поблагодарил всех ребят, сотрудников клуба, которые трудились на протяжении всего сезона. И огромное спасибо болельщикам.
- Что не получилось сегодня?
- Так сложилось. Наверное, надо было дожать первую игру серии - в ней можно было зацепиться за победу. Сегодня у нас было много моментов, надо забивать. Но ребята получили большой опыт - мы на правильном пути.
- Главная победа - это выход в плей-офф?
- Конечно, мы вышли, но все настраивались идти дальше и дать бой СКА. Поздравляю их, удачи в дальнейшем.
- У Аалтонена и Ержабека заканчивются контракты. Планируете оставить их в команде?
- Да, мы хотим продлить с ними контракты. Уже вели переговоры, сейчас будем более активно это делать, передает слова Головкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции, выиграв серию (4-0). Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.
Соперник армейцев по полуфиналу определится, когда станут известны результаты всех четвертьфинальных серий на Западе.
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Матч
Витязь - СКА - 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)
Голы:
Коскиранта (Дацюк, Херсли), 3:46 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 4:18 (0:2). Широков (Кетов, Дацюк), 8:53 (0:3 - бол.). Коскиранта (Хохлачёв), 26:07 (0:4). Прохоркин (Яковлев, Плотников), 31:45 (0:5). Дадонов (Ковальчук), 39:59 (0:6 - бол.). Макеев (Горак, Афиногенов), 46:58 (1:6). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 59:30 (1:7 - бол.).
Место и дата
27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция