«Витязь» планирует продлить контракты с Ержабеком и Аалтоненом

Президент «Витязя» Михаил Головков поделился мнением о поражении от СКА (1:7) в первом раунде плей-офф КХЛ.

- Поблагодарил всех ребят, сотрудников клуба, которые трудились на протяжении всего сезона. И огромное спасибо болельщикам.



- Что не получилось сегодня?

- Так сложилось. Наверное, надо было дожать первую игру серии - в ней можно было зацепиться за победу. Сегодня у нас было много моментов, надо забивать. Но ребята получили большой опыт - мы на правильном пути.



- Главная победа - это выход в плей-офф?

- Конечно, мы вышли, но все настраивались идти дальше и дать бой СКА. Поздравляю их, удачи в дальнейшем.



- У Аалтонена и Ержабека заканчивются контракты. Планируете оставить их в команде?

- Да, мы хотим продлить с ними контракты. Уже вели переговоры, сейчас будем более активно это делать, передает слова Головкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции, выиграв серию (4-0). Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.

Соперник армейцев по полуфиналу определится, когда станут известны результаты всех четвертьфинальных серий на Западе.

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