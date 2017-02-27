Миро Аалтонен: Не знаю, останусь ли в «Витязе»
Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен поделился мнением о поражении от
СКА (1:7) в первом раунде плей-офф КХЛ.
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Мы сотворили историю - вышли в плей-офф, но попали на очень сильного соперника.
Мы должны быть счастливы, что смогли попасть в игры на вылет.
- Почему не удалось выиграть хотя бы одну игру у СКА?
- Мы часто удалялись и много пропускали. Думаю, в этом причины.
- У вас заканчивается контракт. Вы планируете остаться в
«Витязе»?
- Не знаю, сезон только закончился. Я пока не думал об этом, - передает слова Аалтонена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Витязь» планирует продлить контракты с Ержабеком и Аалтоненом
Матч
Витязь - СКА - 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)
Голы:
Коскиранта (Дацюк, Херсли), 3:46 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 4:18 (0:2). Широков (Кетов, Дацюк), 8:53 (0:3 - бол.). Коскиранта (Хохлачёв), 26:07 (0:4). Прохоркин (Яковлев, Плотников), 31:45 (0:5). Дадонов (Ковальчук), 39:59 (0:6 - бол.). Макеев (Горак, Афиногенов), 46:58 (1:6). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 59:30 (1:7 - бол.).
Место и дата
27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция