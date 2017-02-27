Миро Аалтонен: Не знаю, останусь ли в «Витязе»

Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен поделился мнением о поражении от СКА (1:7) в первом раунде плей-офф КХЛ.

- Мы сотворили историю - вышли в плей-офф, но попали на очень сильного соперника. Мы должны быть счастливы, что смогли попасть в игры на вылет.

- Почему не удалось выиграть хотя бы одну игру у СКА?

- Мы часто удалялись и много пропускали. Думаю, в этом причины.

- У вас заканчивается контракт. Вы планируете остаться в «Витязе»?

- Не знаю, сезон только закончился. Я пока не думал об этом, - передает слова Аалтонена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции, выиграв серию (4-0). Дублем в составе армейцев отметились Ярно Коскиранта и Евгений Дадонов. По шайбе забросили Вадим Шипачев, Сергей Широков и Николай Прохоркин. У хозяев отличился Алексей Макеев.

Соперник армейцев по полуфиналу определится, когда станут известны результаты всех четвертьфинальных серий на Западе.

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