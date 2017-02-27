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Лучший бомбардир чемпионата Израиля может перейти в «Зенит»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает интернет-портал Fotbolti, «Зенит» планирует укрепить атакующую линию нападающим сборной Исландии Видару Кьяртанссону.

По информации источника, также за выступлениями форварда «Маккаби» из Тель-Авива следит «Вест Бромвич».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 22 матча в чемпионате Израиля и забил 15 голов. 

Отметим, что Кьяртанссону отличился в игре с «Зенитом», которая состоялась в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

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