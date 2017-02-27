Шуменов помогает Фергюсону готовиться к бою против Хабиба (фото)
Бейбут Шуменов, боксер-профессионал из Казахстана, выступающий в полутяжелом, и первом тяжелом дивизионе провел тренировку с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном, который проведет бой с россиянином Хабибом Нурмагомедвым.
«Отличная тренировка в новом зале с этими двумя войнами. Готов драться в любое время», – написал спортсмен на своей странице в Instagram, выложив следующее фото.
Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 5 марта на турнире UFC 209.
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