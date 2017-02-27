Артем Ребров: Могу всех успокоить – во вратарском коллективе «Спартака» никаких проблем
Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал об отношениях со своими партнерами по клубу Сергеем Песьяковым и новичком красно-белых Александром Селеховым.
«С Серегой Песьяковым у нас сложившиеся хорошие отношения. Мы давно друг друга знаем, дружим даже семьями. У нас не какой-то закрытый клуб. Мы всегда открыты и рады новым людям. Саша Селихов хорошо вошел, мне кажется, он все схватывает на лету, с интересом относится ко всем упражнениям. Поэтому могу всех успокоить – во вратарском коллективе никаких проблем», – цитирует Реброва пресс-служба «Спартака».
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