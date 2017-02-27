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«Звезда» проиграла «Динамо-Синаре»

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Подмосковная «Звезда» потерпела поражение от «Динамо-Синары» (24:28) в матче предварительного этапа женской суперлиги.

Самым результативным игроком матча стала правая полусредняя «Динамо-Синары» Анна Кочетова, забившая девять голов. В составе «Звезды» пять точных бросков на счету Наталии Никитиной.

«Динамо-Синара» набрала 16 очков и теперь по потерянным очкам опережает «Звезду», которая остается на пятом месте.

Суперлига

16-й тур

«Звезда» (Московская область) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 24:28 (13:14)

«Звезда»: Тиханова (7/17), Шулега (8/26); Закордонская (1), Винюкова (4, 2 мин), Климанцева (4), Егорова, Галай (1), Листопад (3), Одрузова (1), Курбанова (3, 2 мин), Никитина (5, 2 мин), Алексеева, Илларионова (1), Амельченко, Шукалова (1).

«Динамо-Синара»: Дувакина (9/20), Аношкина (5/18); Чернова, Кочетова (9), Авдекова, Суслова (4, 4 мин), Ведехина (6), Алирзаева (1), Беликова (2, 2 мин), Ганичева (1), Петрова, Чопикян, Синицына (2 мин), Собина (1, 4 мин), Макина (4).

Турнирное положение: 1. «Ростов-Дон» – 32 очка (16 игр). 2. «Лада» – 26 (15). 3. «Астраханочка» – 25 (15). 4. «Кубань» – 20 (14). 5. «Звезда» – 18 (16). 6. «Динамо-Синара» – 16 (14). 7. «Ставрополье-СКФУ» – 10 (15). 8. «Луч» – 7 (14). 9. «АГУ-Адыиф» – 7 (15). 10. «Университет» – 5 (16). 11. «Уфа-Алиса» – 2 (17).

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