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Ренату Саншеш не поможет «Баварии» в матче 1/4 финала Кубка Германии против «Шальке 04»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион Европы-2016 Ренату Саншеш не сможет принять участие в ближайшем матче «Баварии».

19-летний полузащитник пропустит четвертьфинальный матч Кубка Германии против «Шальке 04» из-за простуды.

Эта игра состоится 1 марта на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Напомним, «Бавария» приобрела Ренату Саншеша у «Бенфики» еще до чемпионата Европы за 30 миллионов евро, однако пока футболисту не удается закрепиться в основном составе «красных».

Матч

Бавария - Шальке 04

Место и дата

01 марта 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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Дмитрий Спирин
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