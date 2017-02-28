Ренату Саншеш не поможет «Баварии» в матче 1/4 финала Кубка Германии против «Шальке 04»
Чемпион Европы-2016 Ренату Саншеш не сможет принять участие в ближайшем матче «Баварии».
19-летний полузащитник пропустит четвертьфинальный матч Кубка Германии против «Шальке 04» из-за простуды.
Эта игра состоится 1 марта на «Альянц Арене» в Мюнхене.
Напомним, «Бавария» приобрела Ренату Саншеша у «Бенфики» еще до чемпионата Европы за 30 миллионов евро, однако пока футболисту не удается закрепиться в основном составе «красных».
Матч
Место и дата
01 марта 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически