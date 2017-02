«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в первом матче после отставки Раньери, Варди оформил дубль

Чемпион Англии «Лестер» нанес поражение «Ливерпулю» (3:1) в матче 26-го тура национального первенства.

Напомним, на прошлой неделе с поста главного тренера «лис» был уволен итальянский специалист Клаудио Раньери, который привел команду к историческому успеху в сезоне-2015/16.

По информации британских СМИ, этому предшествовали встречи ряда футболистов «Лестера» с руководством клуба, на которых они выразили недоверие наставнику.

К матчу с «Ливерпулем» команду готовил один из бывших ассистентов Раньери Крэйг Шекспир.

На 28-й минуте Джейми Варди откликнулся на разрезающую передачу из глубины поля, вышел один на один с голкипером Симоном Миньоле и забил первый гол «Лестера» в 2017 году в рамках премьер-лиги. В концовке первого тайма красивый удар с лета удался Дэниелу Дринкуотеру, а после перерыва Варди оформил дубль, головой замкнув фланговую подачу Кристиана Фукса. Гол Филиппе Коутиньо уже не мог повлиять на исход встречи.

PICTURED: Little over 10 minutes to play now, as @Mahrez22 makes way for @22Demarai. Still 3-1. #LeiLiv pic.twitter.com/TdlRfY4g6h