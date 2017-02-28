«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в первом матче после отставки Раньери, Варди оформил дубль
Чемпион Англии «Лестер» нанес поражение «Ливерпулю» (3:1) в матче 26-го тура национального первенства.
Напомним, на прошлой неделе с поста главного тренера «лис» был уволен итальянский специалист Клаудио Раньери, который привел команду к историческому успеху в сезоне-2015/16.
По информации британских СМИ, этому предшествовали встречи ряда футболистов «Лестера» с руководством клуба, на которых они выразили недоверие наставнику.
К матчу с «Ливерпулем» команду готовил один из бывших ассистентов Раньери Крэйг Шекспир.
На 28-й минуте Джейми Варди откликнулся на разрезающую передачу из глубины поля, вышел один на один с голкипером Симоном Миньоле и забил первый гол «Лестера» в 2017 году в рамках премьер-лиги. В концовке первого тайма красивый удар с лета удался Дэниелу Дринкуотеру, а после перерыва Варди оформил дубль, головой замкнув фланговую подачу Кристиана Фукса. Гол Филиппе Коутиньо уже не мог повлиять на исход встречи.
PICTURED: Little over 10 minutes to play now, as @Mahrez22 makes way for @22Demarai. Still 3-1. #LeiLiv pic.twitter.com/TdlRfY4g6h— Leicester City (@LCFC) 27 февраля 2017 г.
Чемпионы Англии прервали серию из пяти поражений в АПЛ и поднялись из зоны вылета на 15-ю строчку турнирной таблицы. «Ливерпуль» остался на пятом месте.
4 марта «Лестер» сыграет на своем поле с «Халл Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Арсенал».
Матч
Лестер Сити - Ливерпуль - 3:1 (2:0)
Голы
Варди 28 (1:0). Дринкуотер 39 (2:0). Варди 60 (3:0). Коутиньо 68 (3:1).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Морган, Симпсон, Хут, Олбрайтон (Чилуэлл, 90), Марез (Грэй, 80), Ндиди, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Амарти, 69)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва (Вудберн, 84), Мане (Морено, 66), Милнер, Коутиньо, Фирмино
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция