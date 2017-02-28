Симон Шемпп пропустит этап Кубка мира в Пхенчхане из-за болезни

Немецкие СМИ сообщили о том, что чемпион мира Симон Шемпп пропустит этап Кубка мира в корейском Пхенчхане, который пройдет со 2 по 5 марта.



«Мне очень жаль, что приходится пропускать этап, который пройдет в олимпийской столице 2018 года, но я вынужден это сделать из-за болезни. На днях я почувствовал боль в горле и принял решение отменить поездку в Пхенчхан», -- отметил немецкий биатлонист.

Напомним, что на данный момент Симон Шемпп занимает третью строку в общем зачете Кубка мира вслед за французом Мартеном Фуркадом и россиянином Антоном Шипулиным.