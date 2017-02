Крэйг Шекспир: Видел по глазам игроков «Лестера», что сегодня они готовы биться

Исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

- Видел по глазам игроков, что сегодня они готовы биться. Внутри у них горел огонь. Играть под давлением нелегко, но футболисты заслужили кредит доверия. Это хорошее начало, но пока только начало.

Сегодня я доволен действиями каждого. И, конечно, команде очень помогли наши болельщики, - заявил Шекспир.

CS: "Could see in the players' eyes they were up for the fight tonight, they had fire in their bellies. We set the tone early." #LeiLiv