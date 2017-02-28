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Массимилиано Аллегри: Учу ли я английский или испанский? В школе у меня были проблемы даже с итальянским

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оригинально ответил на вопрос о своем возможном переходе в чемпионат Англии или Испании.

- Учу ли я английский и испанский языки? В школе у меня были проблемы даже с итальянским. Мне удалось подучить туринский диалект за время работы с «Ювентусом», и теперь я хорошо его знаю, - заявил Аллегри.

Ранее сообщалось, что Массимилиано может заменить на посту главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике или Арсена Венгера в «Арсенале».

Аллегри тренирует «Ювентус» с 2014 года. Под его руководством команда дважды выигрывала серию А. Ранее специалист приводил к победе в национальном первенстве и «Милан» (2011).

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