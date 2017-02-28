Норвежского биатлониста Уле-Айнара Бьорндалена обокрали на пути в Пхенчхан, где со 2 по 5 марта пройдет 8-й этап Кубка мира по биатлону.

- У меня украли новые лыжные очки, а также фонарик, которых надевается на голову во время тренировок в темное время суток, - рассказал Бьорндален норвежскому изданию VG. - Кроме того я лишился беспроводных наушников. Считаю, что вору очень повезло. Теперь он гуляет в лыжных очках, вечером ему светло и он слушает хорошую музыку.