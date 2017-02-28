Дэниел Дринкуотер: Можете назвать победу «Лестера» реакцией на увольнение тренера
Полузащитник «Лестера» Дэниел Дринкуотер прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в 26-м туре чемпионата Англии.
- Чувствую себя превосходно. Нам нужно использовать этот успех для дальнейшего прогресса в игре. Можете назвать победу реакцией на увольнение тренера.
Мы решили вернуться к базовым принципам в игре, действовать попроще. Старались сократить количество ошибок, активно прессинговали соперника. Эта тактика создавала проблемы для «Ливерпуля» и помогала нам взять верх, - заявил Дринкуотер.
Напомним, Дэниел Дринкуотер забил в ворота Симона Миньоле второй мяч.
«Лестер» выиграл первый матч после отставки итальянского специалиста Клаудио Раньери, которая состоялась на прошлой неделе.
Чемпионы Англии прервали серию из пяти поражений в АПЛ и поднялись из зоны вылета на 15-ю строчку турнирной таблицы. «Ливерпуль» остался на пятом месте.
4 марта «Лестер» сыграет на своем поле с «Халл Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Арсенал».
Матч
Лестер Сити - Ливерпуль - 3:1 (2:0)
Голы
Варди 28 (1:0). Дринкуотер 39 (2:0). Варди 60 (3:0). Коутиньо 68 (3:1).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Морган, Симпсон, Хут, Олбрайтон (Чилуэлл, 90), Марез (Грэй, 80), Ндиди, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Амарти, 69)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва (Вудберн, 84), Мане (Морено, 66), Милнер, Коутиньо, Фирмино
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция