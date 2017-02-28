Дэниел Дринкуотер: Можете назвать победу «Лестера» реакцией на увольнение тренера

Полузащитник «Лестера» Дэниел Дринкуотер прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в 26-м туре чемпионата Англии.

- Чувствую себя превосходно. Нам нужно использовать этот успех для дальнейшего прогресса в игре. Можете назвать победу реакцией на увольнение тренера.

Мы решили вернуться к базовым принципам в игре, действовать попроще. Старались сократить количество ошибок, активно прессинговали соперника. Эта тактика создавала проблемы для «Ливерпуля» и помогала нам взять верх, - заявил Дринкуотер.

Напомним, Дэниел Дринкуотер забил в ворота Симона Миньоле второй мяч.

«Лестер» выиграл первый матч после отставки итальянского специалиста Клаудио Раньери, которая состоялась на прошлой неделе.



Чемпионы Англии прервали серию из пяти поражений в АПЛ и поднялись из зоны вылета на 15-ю строчку турнирной таблицы. «Ливерпуль» остался на пятом месте.

4 марта «Лестер» сыграет на своем поле с «Халл Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Арсенал».



