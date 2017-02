Джейми Варди: Мы прочитали о себе много несправедливых вещей в прессе и хотели ответить на критику

Нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

- Мы прочитали в прессе много обидных и несправедливых вещей в свой адрес, и хотели как-то ответить на критику.

Сегодня мы доказали многое, но теперь хотим демонстрировать такой футбол регулярно. Честно говоря, я не знаю, почему мы не играли так раньше. Мы много работали на тренировках, но в матчах игра не давалась.



Был очень расстроен из-за своей низкой результативности в этом сезоне. Надеюсь, еще смогу исправить ситуацию, - заявил Варди, оформивший дубль.

