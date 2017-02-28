Джейми Варди: Мы прочитали о себе много несправедливых вещей в прессе и хотели ответить на критику

Нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

- Мы прочитали в прессе много обидных и несправедливых вещей в свой адрес, и хотели как-то ответить на критику.

Сегодня мы доказали многое, но теперь хотим демонстрировать такой футбол регулярно. Честно говоря, я не знаю, почему мы не играли так раньше. Мы много работали на тренировках, но в матчах игра не давалась.



Был очень расстроен из-за своей низкой результативности в этом сезоне. Надеюсь, еще смогу исправить ситуацию, - заявил Варди, оформивший дубль.

Напомним, на прошлой неделе с поста главного тренера «лис» был уволен Клаудио Раньери, который привел команду к историческому успеху в сезоне-2015/16.

По информации британских СМИ, этому предшествовали встречи ряда футболистов «Лестера» с руководством клуба, на которых присутствовал и Варди. Игроки выразили вотум недоверия наставнику. Впоследствии Джейми назвал эти данные вымыслом.

Чемпионы Англии прервали серию из пяти поражений в АПЛ и поднялись из зоны вылета на 15-ю строчку турнирной таблицы. «Ливерпуль» остался на пятом месте.

4 марта «Лестер» сыграет на своем поле с «Халл Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Арсенал».