Джейми Варди: Мы прочитали о себе много несправедливых вещей в прессе и хотели ответить на критику
Нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
- Мы прочитали в прессе много обидных и несправедливых вещей в свой адрес, и хотели как-то ответить на критику.
Сегодня мы доказали многое, но теперь хотим демонстрировать такой
футбол регулярно. Честно говоря, я не знаю, почему мы не играли так
раньше. Мы много работали на тренировках, но в матчах игра не давалась.
Был очень расстроен из-за своей низкой результативности в этом сезоне. Надеюсь, еще смогу исправить ситуацию, - заявил Варди, оформивший дубль.
FT: Leicester 3-1 Liverpool.— BBC Sport (@BBCSport) 27 февраля 2017 г.
No Ranieri? No problem. #LCFC win for the first time in the league in 2017
➡️ https://t.co/I2L0ySORTb #LeiLiv pic.twitter.com/nv6cdrCxrT
Напомним, на прошлой неделе с поста главного тренера «лис» был уволен Клаудио Раньери, который привел команду к историческому успеху в сезоне-2015/16.
По информации британских СМИ, этому предшествовали встречи ряда футболистов «Лестера» с руководством клуба, на которых присутствовал и Варди. Игроки выразили вотум недоверия наставнику. Впоследствии Джейми назвал эти данные вымыслом.
Чемпионы Англии прервали серию из пяти поражений в АПЛ и поднялись из зоны вылета на 15-ю строчку турнирной таблицы. «Ливерпуль» остался на пятом месте.
4 марта «Лестер» сыграет на своем поле с «Халл Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Арсенал».
Матч
Лестер Сити - Ливерпуль - 3:1 (2:0)
Голы
Варди 28 (1:0). Дринкуотер 39 (2:0). Варди 60 (3:0). Коутиньо 68 (3:1).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Морган, Симпсон, Хут, Олбрайтон (Чилуэлл, 90), Марез (Грэй, 80), Ндиди, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Амарти, 69)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва (Вудберн, 84), Мане (Морено, 66), Милнер, Коутиньо, Фирмино
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция