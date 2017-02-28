Юрген Клопп: Мы позволили сопернику быть прошлогодним «Лестером»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от «Лестера» (1:3) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
- Не то чтобы «Лестер» был очень агрессивен сегодня, просто «Ливерпуль» недостаточно хорошо был готов физически.
Они часто
зарабатывали стандарты, а мы уступали в борьбе за мяч, дарили сопернику ауты.
Это не то, что мы планировали перед игрой. Пропустили очень обидный первый гол, он помог «Лестеру» обрести уверенность в своих силах. Я очень разочарован.
Было ясно, что матч получится боевым и эмоциональным, но нам нужно было хотя бы навязать борьбу сопернику. Наша вина состоит в том, что мы позволили сопернику быть прошлогодним «Лестером».
Моя команда заслуживает критики. В последнее время мы крайне нестабильны, - заявил Клопп.
Чемпионы Англии прервали серию из пяти поражений в АПЛ и поднялись из зоны вылета на 15-ю строчку турнирной таблицы. «Ливерпуль» остался на пятом месте.
4 марта «Лестер» сыграет на своем поле с «Халл Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Арсенал».
Матч
Лестер Сити - Ливерпуль - 3:1 (2:0)
Голы
Варди 28 (1:0). Дринкуотер 39 (2:0). Варди 60 (3:0). Коутиньо 68 (3:1).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Морган, Симпсон, Хут, Олбрайтон (Чилуэлл, 90), Марез (Грэй, 80), Ндиди, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Амарти, 69)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва (Вудберн, 84), Мане (Морено, 66), Милнер, Коутиньо, Фирмино
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция