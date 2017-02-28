Юрген Клопп: Мы позволили сопернику быть прошлогодним «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от «Лестера» (1:3) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

- Не то чтобы «Лестер» был очень агрессивен сегодня, просто «Ливерпуль» недостаточно хорошо был готов физически.

Они часто зарабатывали стандарты, а мы уступали в борьбе за мяч, дарили сопернику ауты. Это не то, что мы планировали перед игрой. Пропустили очень обидный первый гол, он помог «Лестеру» обрести уверенность в своих силах. Я очень разочарован.



Было ясно, что матч получится боевым и эмоциональным, но нам нужно было хотя бы навязать борьбу сопернику. Наша вина состоит в том, что мы позволили сопернику быть прошлогодним «Лестером».

Моя команда заслуживает критики. В последнее время мы крайне нестабильны, - заявил Клопп.

Чемпионы Англии прервали серию из пяти поражений в АПЛ и поднялись из зоны вылета на 15-ю строчку турнирной таблицы. «Ливерпуль» остался на пятом месте.

4 марта «Лестер» сыграет на своем поле с «Халл Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Арсенал».