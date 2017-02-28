Конте не намерен покидать «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не собирается возвращаться в чемпионат Италии, утверждает портал Goal.com.

Сообщается, что слухи о не самых лучших отношениях тренера с руководством «Челси» сильно преувеличены, и в ближайшее время в Англию переедет семья Конте.

Ранее говорилось о том, что неопределенной ситуацией с Антонио намерен воспользоваться миланский «Интер», а его представители уже вылетели в Лондон на переговоры с агентом итальянца.

Напомним, Конте возглавил столичный клуб минувшим летом. На данный момент команда под его руководством лидирует в таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» на 10 очков.