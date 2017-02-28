Раньери отдал половину компенсации за разрыв контракта с «Лестером» на благотворительность
Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери получил от клуба 3 миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.
Напомним, итальянский специалист, который привел «лис» к сенсационному чемпионскому титулу в 2016 году, был уволен на прошлой неделе.
Сообщается, что 1,5 миллиона фунтов Раньери пожертвовал на благотворительные цели организации в Foxes Foundation Charity.
В первом матче после отставки Клаудио «Лестер» на своем поле переиграл «Ливерпуль» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Матч
Лестер Сити - Ливерпуль - 3:1 (2:0)
Голы
Варди 28 (1:0). Дринкуотер 39 (2:0). Варди 60 (3:0). Коутиньо 68 (3:1).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Морган, Симпсон, Хут, Олбрайтон (Чилуэлл, 90), Марез (Грэй, 80), Ндиди, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Амарти, 69)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва (Вудберн, 84), Мане (Морено, 66), Милнер, Коутиньо, Фирмино
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция