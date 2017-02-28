Раньери отдал половину компенсации за разрыв контракта с «Лестером» на благотворительность

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери получил от клуба 3 миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

Напомним, итальянский специалист, который привел «лис» к сенсационному чемпионскому титулу в 2016 году, был уволен на прошлой неделе.

Сообщается, что 1,5 миллиона фунтов Раньери пожертвовал на благотворительные цели организации в Foxes Foundation Charity.

В первом матче после отставки Клаудио «Лестер» на своем поле переиграл «Ливерпуль» в матче 26-го тура чемпионата Англии.