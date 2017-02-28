Форварды «Миннесоты» Паризе и Поминвилль заболели свинкой
Нападающие клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Зак Паризе и Джейсон Поминвилль пропустят ближайшие матчи своей команды из-за острого вирусного заболевания.
По сообщению официального сайта клуба, хоккеисты заболели свинкой.
Ранее стало известно, что те же симптомы были выявлены у хоккеистов «Ванкувера»: Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу, Маркуса Гранлунда, Антона Родина, а у Троя Стечера диагноз был подтвержден. Все пять игроков были отстранены от последней домашней встречи «Кэнакс» против «Сан- Хосе» (1:4).
#mnwild announces Jason Pominville and Zach Parise have been diagnosed with mumps: https://t.co/6fiLEPhulB— Minnesota Wild (@mnwild) 28 февраля 2017 г.
Матч
Миннесота - Лос-Анджелес - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Шор (Габорик, Маззин), 8:15 (0:1). Нидеррайтер (Уайт, Сперджен), 13:00 (1:1). Пирсон 15:01 (1:2). Шрёдер (Стюарт), 24:23 (2:2). Маззин (Кинг, Дауд), 31:32 (2:3).
Место и дата
28 февраля 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция