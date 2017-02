Форварды «Миннесоты» Паризе и Поминвилль заболели свинкой

Ранее стало известно, что те же симптомы были выявлены у хоккеистов «Ванкувера»: Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу, Маркуса Гранлунда, Антона Родина, а у Троя Стечера диагноз был подтвержден. Все пять игроков были отстранены от последней домашней встречи «Кэнакс» против «Сан- Хосе» (1:4).

#mnwild announces Jason Pominville and Zach Parise have been diagnosed with mumps: https://t.co/6fiLEPhulB