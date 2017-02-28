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Арсен Венгер отклонил заманчивое предложение китайского клуба

Источник:  The TelegraphКомментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не согласился возглавить один из китайских клубов, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в Азии Венгеру предлагали годовую зарплату в размере 35 миллионов евро, что сделало бы 67-летего француза самым высокооплачиваемым тренером мира. 

Однако тренер отказался покидать «Арсенал» по ходу текущего сезона. Будущим летом Венгер планирует обсудить с руководством «канониров» свое будущее в клубе.

Напомним, Арсен бессменно возглавляет лондонский клуб с 1996 года.

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