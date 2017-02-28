Юлия Чепалова: Будет сделано все возможное для того, чтобы Россия не участвовала в Олимпиаде-2018

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова полагает, что России будет нелегко добиться права на участие в предстоящей зимней Олимпиаде.

- Лыжникам следует просто работать до конца, не забивая себе голову посторонними вещами. В любом случае надеяться на то, что все резко поменяется в нашу сторону, было бы наивно. Практика показала, что чудес не бывает. Поэтому надо просто работать и растить новых спортсменов.

Будет сделано все возможное, чтобы Россия не участвовала в ОИ-2018. А что тут думать? Так и будет, если мы крепко не возьмемся за них, - цитирует Чепалову RT на русском.

Напомним, 23 декабря на основании доклада Ричарда Макларена от соревнований были отстранены Алексей Петухов, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

21 февраля CAS отклонил запрос спортсменов на участие в мировом первенстве-2017.







