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«Монреаль» обыграл «Нью-Джерси», Радулов четыре очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Монреаля» вырвали победу у «Нью-Джерси» в овертайме (4:3).

Нападающий «Канидиенс» Александр Радулов принял участие во всех голевых комбинациях своей команды. 

В начале третьего периода он сократил отставание канадского клуба в счете, а затем сделал три результативные передачи.

Победную шайбу «Монреаля» в дополнительной пятиминутке забросил Алекс Гальченюк.

Команда Радулова по-прежнему занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» идет на 14-м месте.

Матч

Нью-Джерси - Монреаль - 3:4 О.Т. (1:0, 0:0, 2:3, 0:1)

Голы:

Палмиери (Зэйджак), 19:41 (1:0). Мур (Северсон, Бландизи), 42:38 (2:0). Радулов (Емелин, Петри), 42:49 (2:1). Зэйджак (Палмиери, Вуд), 47:54 (3:1). Пачиоретти (Больё, Радулов), 48:37 (3:2). Пачиоретти (Уэбер, Радулов), 59:07 (3:3). Гальченюк (Уэбер, Радулов), 62:54 (3:4).

Место и дата

28 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция


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