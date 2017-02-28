«Монреаль» обыграл «Нью-Джерси», Радулов четыре очка
Хоккеисты «Монреаля» вырвали победу у «Нью-Джерси» в овертайме (4:3).
Нападающий «Канидиенс» Александр Радулов принял участие во всех голевых комбинациях своей команды.
В начале третьего периода он сократил отставание канадского клуба в счете, а затем сделал три результативные передачи.
Победную шайбу «Монреаля» в дополнительной пятиминутке забросил Алекс Гальченюк.
Команда Радулова по-прежнему занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» идет на 14-м месте.
Матч
Нью-Джерси - Монреаль - 3:4 О.Т. (1:0, 0:0, 2:3, 0:1)
Голы:
Палмиери (Зэйджак), 19:41 (1:0). Мур (Северсон, Бландизи), 42:38 (2:0). Радулов (Емелин, Петри), 42:49 (2:1). Зэйджак (Палмиери, Вуд), 47:54 (3:1). Пачиоретти (Больё, Радулов), 48:37 (3:2). Пачиоретти (Уэбер, Радулов), 59:07 (3:3). Гальченюк (Уэбер, Радулов), 62:54 (3:4).
Место и дата
28 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция