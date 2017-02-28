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Хуану Мануэлю Маркесу предлагают 70 млн $ за пятый бой с Пакьяо в Китае

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  World Boxing NewsКомментарии
Хуану Мануэлю Маркесу предлагают 70 млн $ за пятый бой с Пакьяо в Китае

Экс-чемпиону мира в четырех весовых категориях мексиканцу Хуану Мануэлю Маркесу продолжают поступать заманчивые предложения по организации пятого поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

По словам многолетнего наставника Маркеса Игнасио Беристайна, китайские инвесторы предлагают Хуану Мануэлю гонорар в размере 70 миллионов долларов США за очередной бой с Пакьяо будущей осенью. При этом в качестве налога бойцу нужно будет заплатить только 4 миллиона.

Напомним, 43-летний Хуан Мануэль Маркес за карьеру провел четыре боя с Мэнни Пакьяо. Первый поединок завершился вничью, во втором и третьем судьи отдавали победу филиппинцу, но их вердикты были очень спорными. Наконец, в декабре 2012 года мексиканец смог отправить принципиального соперника в тяжелый нокаут.

Последний на сегодня бой Маркес провел в мае 2014 года: тогда он одержал уверенную победу по очкам над Майком Альварадо.

Знаменитый мексиканский боксер не прекращает тренировки и надеется снова выйти на ринг, однако ранее Хуан Мануэль заявлял, что он больше не будет сражаться с Пакьяо ни за какие деньги.

На 23 апреля запланирован поединок Мэнни с британцем Амиром Ханом.

Новый выпуск программы «Держи удар»: о бое Пакьяо - Хан, деградации Деонтея Уайлдера и начале переговоров между штабами Сергея Ковалева и Андре Уорда:


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