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День в истории. Сегодня день рождения отмечают Дино Дзофф и Зепп Майер

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Сегодня день рождения отмечают Дино Дзофф и Зепп Майер

28 февраля - день рождения двух легендарных футбольных вратарей: итальянца Дино Дзоффа и немца Зеппа Майера.

Дино Дзофф родился 28 февраля 1942 года в городе Мариано-дель-Фриули.

Дзофф - автор рекордной «сухой» серии (1142 минуты) в международных турнирах для национальных сборных. Это достижение было установлено в 1972 - 1974 годах.

Лучшие годы карьеры Дино провел, защищая цвета туринского «Ювентуса». В составе «Старой синьоры» он стал шестикратным чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА-1976/77.

А выступая за сборную Италии, Дзофф стал чемпионом Европы (1968) и мира (1982). На испанском мундиале он был капитаном «Скуадры Адзурры».

В качестве тренера Дино Дзофф работал с «Ювентусом», «Лацио» и «Фиорентиной», а на Евро-2000 он довел сборную Италии до финала, где она уступила французам в дополнительное время.

Зепп Майер родился 28 февраля 1944 года в Меттене (Нижняя Бавария).

На протяжении всей профессиональной карьеры он защищал цвета мюнхенской «Баварии» (1965 - 1980).

В составе «красных» он четырежды становился чемпионом ФРГ и три раза поднимал над головой Кубок европейских чемпионов (1974 - 1976). А в 1967 году он стал победителем Кубка обладателей Кубков. 

Выступая за сборную Германии, «Кот» Зепп стал чемпионом Европы в 1972 г. и чемпионом мира два года спустя на домашнем турнире.

Трижды Зепп Майер признавался игроком года в ФРГ (1975, 1977, 1978).

C 1994 по 2008 год Майер занимал пост тренера вратарей «Баварии». Самый известный его ученик - Оливер Кан.

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