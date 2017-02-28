Исполнительный директор «Боруссии»: Гетце вернется в строй очень нескоро
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил информацию о том, что полузащитник Марио Гетце не сможет помочь команде в ближайшие недели.
- Нам придется долго ждать возвращения Гетце на поле, - заявил Ватцке.
Футболист в свою очередь подчеркнул: «В данный момент я прохожу курс лечения и буду делать все возможное для того, чтобы вернуться в строй как можно быстрее. Хочу помочь команде добиться стоящих перед ней целей».
Ранее игроку было диагностировано нарушение обмена веществ.
Напомним, Марио Гетце вернулся в дортмундскую «Боруссию» из «Баварии» летом 2016 года.
В текущем сезоне бундеслиги автор «золотого гола» сборной Германии на чемпионате мира-2014 забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
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