«Лестер» побеждает без Раньери, Бьорндалена обокрали, а в НХЛ бушует свинка. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра вторника.

1. «Лестер» прервал серию из пяти поражений в чемпионате Англии сразу после отставки Клаудио Раньери. В 26-м туре АПЛ был повержен «Ливерпуль».

2. Автор дубля в ворота Симона Миньоле Джейми Варди уверен в том, что «лисы» нащупали путь выхода из кризиса, а он сам сможет вернуть былую результативность.

3. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, напротив, разочарован действиями своих подопечных. По словам немецкого специалиста, «Ливерпуль» позволил соперникам предстать в образе прошлогоднего «Лестера».

4. Раньери в свою очередь получил от руководства «Лестера» 3 миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта. И сразу же пожертвовал половину этой суммы на благотворительность.



5. А вот Антонио Конте в «Челси», казалось бы, может спать спокойно. Его команда уверенно лидирует в чемпионате, однако в прессе не утихают слухи о возможном возвращении тренера на родину. Однако то, о чем пишут одни источники, другие сразу же опровергают. И все же, нет дыма без огня?

6. Не исключено, что покинет насиженное место и, казалось бы, вечный наставник «Арсенала» Арсен Венгер. Некий китайский клуб попытался сыграть на опережение, не дожидаясь исхода переговоров между тренером и руководством «канониров». Но капитан решил пока остаться на мостике, отказавшись от 35 миллионов евро в год.



7. Легендарный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален лишился лыжных очков и фонарика по дороге на очередной этап Кубка мира, который пройдет на олимпийской трассе в Южной Корее. Интересно, рискнут ли незадачливые грабители выставить столь необычную добычу на аукцион?

8. Новыми жертвами эпидемии свинки в НХЛ стали два ведущих нападающих «Миннесоты». Не пора ли закрывать на карантин всю лигу?

9. А тем временем, сверхрезультативная игра Александра Радулова помогла «Монреалю» одержать волевую победу в напряженном матче с «Нью-Джерси».

10. Китайские миллиардеры не прочь вложить колоссальные средства и в профессиональный бокс. Устоит ли перед соблазном прославленный ветеран Хуан Мануэль Маркес, который ранее не раз заявлял о том, что точка в его многолетнем противостоянии с Мэнни Пакьяо уже поставлена?

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