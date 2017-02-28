Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Футбол  Урал- : -Краснодар
Футбол  Спартак- : -Согндал
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хабиб Нурмагомедов: Чувствую себя отлично и уверен, что у меня все получится

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заканчивает подготовку к бою за временный чемпионский пояс UFC в легком весе против американца Тони Фергюсона.

Боец рассказал о своих ощущениях в преддверии боя.

- Я тренируюсь два раза в день, - рассказал «Известиям» Нурмагомедов. - В первой половине дня провожу спарринги, а во второй - делаю упор на физическую подготовку. В последние дни начнется сгонка веса - за одну тренировку могу сбросить от 1,5 до 3 кг. Это был хороший сбор с очень достойной командой. Чувствую себя отлично и уверен, что у меня все получится. Я провел отличную подготовку, до поединка с Тони осталась всего неделя, и я очень жду его.

Напомним, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь с 4 на 5 марта по московскому времени.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шуменов помогает Фергюсону готовиться к бою против Хабиба (фото)Бейбут Шуменов, боксер-профессионал из Казахстана, выступающий в полутяжелом, и первом тяжелом дивизионе провел тренировку с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном, который 5 марта проведет бой с россиянином Хабибом Нурмагомедвым.Американский боец: Тони хорош, но этого недостаточно, чтобы справится с ХабибомЧемпион ONE Championship и бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Бен Аскрен поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.Отец Нурмагомедова: Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить профессиональную карьеруАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о планах своего сына на будущее, отметив, что боец из РФ может завершить профессиональную карьеру в 2018 году.Отец Хабиба Нурмагомедова пропустит бой сына из-за аннулированной год назад визы в СШАОтец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, как его сын готовится к бою с американцем Тони Фергюсоном, который он не сможет посетить из-за отсутствия визы США.Тони Фергюсон: Хабиб, ты – бычара, а я – матадор. Забью тебя досрочноБойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон повздорили во время телефонной конференции.Хабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруХабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруМежду Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоялся телефонный разговор.Бой Нурмагомедов – Фергюсон будет судить Херб ДинИзвестный рефери Херб Дин обслужит поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта.Хабиб Нурмагомедов: Жду поединок с Фергюсоном с большим воодушевлениемРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории, претендент на пояс UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями в преддверии боя с Тони Фергюсоном.Хабиб Нурмагомедов: Если UFC пожелает, я размажу цыпленка Конора МакгрегораХабиб Нурмагомедов: Если UFC пожелает, я размажу цыпленка Конора МакгрегораХабиб Нурмагомедов встретился с фанатами в Нью-Йорке.Тони Фергюсон: Моему уровню соответствует только НурмагомедовЛегковес UFC считает, что сейчас его уровню соответствует только россиянин Хабиб Нурмагомедов.Тони Фергюсон: Макгрегор исчезнет из ММА, как призракНа прошлой неделе чемпион UFC в легком весе ирландец Конора Макгрегор во время интервью в Манчестере жестко высказался о Тони Фергюсоне.Бизнес, а не спорт. UFC становится хуже или куда могут уйти топовые бойцыБизнес, а не спорт. UFC становится хуже или куда могут уйти топовые бойцы«Советский спорт» рассказывает о ситуации в UFC, где появились обиженные бойцы.Конор Макгрегор: Нурмагомедов и Фергюсон – два мешкаЧемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор считает, что он выше уровнем, чем россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон, которые поспорят за звание временного чемпиона организация на турнире UFC 209.Хабиб Нурмагомедов: Сделаю все, чтобы обрадовать своих болельщиков на турнире UFC 209Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает вести подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоным.Хабиб Нурмагомедов: Я – Мэйуэзер, но только в ММАРоссийский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сравнил себя с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим.Хабиб Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку, чтобы научить его уважениюРоссийский боец ММА Хабиб Нурмагомедов признался в том, что он не испытывает симпатии к своему будущему сопернику Тони Фергюсону.Нурмагомедов и Фергюсон провели дуэль взглядов (видео)Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и представитель США Тони Фергюсон провели первую дуэль взглядов перед поединок на турнире UFC 209, который состоится 4 марта 2017 года.Хабиб Нурмагомедов: Готовлюсь как никогда, нам предстоит сотворить историю (фото)Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает вести подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоным.Хабиб Нурмагомедов: USADA изменило игру, теперь все на равных условияхРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о деятельности ЮСАДА (Антидопинговое агентство США).Тони Фергюсон: Не знаю, какие медведи в Дагестане, но Хабиб никогда не боролся с калифорнийским гризлиАмериканский боец смешанного стиля Тони Фергюсон высказался о предстоящем поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Главные новости
Футбол
«Лестер» побеждает без Раньери, Бьорндалена обокрали, а в НХЛ бушует свинка. Главные новости утра
Футбол
Сергей Прядкин: Финансовая ситуация в «Томи» отрицательно сказывается на имидже РФПЛ
Плавание
Тренер по плаванию Андрей Ефимов: Первый сбор нашей команды оцениваю позитивно
Хоккей
Хет-трик Кучерова принес победу «Тампе» в матче с «Оттавой»
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Чувствую себя отлично и уверен, что у меня все получится
Футбол
Исполнительный директор «Боруссии»: Гетце вернется в строй очень нескоро
Футбол
День в истории. Сегодня день рождения отмечают Дино Дзофф и Зепп Майер
Бокс
Хуану Мануэлю Маркесу предлагают 70 млн $ за пятый бой с Пакьяо в Китае
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Нью-Джерси», Радулов набрал четыре очка
Лыжный спорт
Юлия Чепалова: Будет сделано все возможное для того, чтобы Россия не участвовала в Олимпиаде-2018
все новости
Тони Фергюсон
Тони Фергюсонвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости