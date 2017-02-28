Хабиб Нурмагомедов: Чувствую себя отлично и уверен, что у меня все получится

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заканчивает подготовку к бою за временный чемпионский пояс UFC в легком весе против американца Тони Фергюсона.

Боец рассказал о своих ощущениях в преддверии боя.

- Я тренируюсь два раза в день, - рассказал «Известиям» Нурмагомедов. - В первой половине дня провожу спарринги, а во второй - делаю упор на физическую подготовку. В последние дни начнется сгонка веса - за одну тренировку могу сбросить от 1,5 до 3 кг. Это был хороший сбор с очень достойной командой. Чувствую себя отлично и уверен, что у меня все получится. Я провел отличную подготовку, до поединка с Тони осталась всего неделя, и я очень жду его.

Напомним, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь с 4 на 5 марта по московскому времени.





