Хет-трик Кучерова принес победу «Тампе» в матче с «Оттавой»

«Тампа-Бэй» одержала победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) в пользу хозяев. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал хет-трик в матче и отдал голевую передачу. Кроме него в составе победителей шайбы забросили Брэйден Поинт и Брэйдон Коберн.

Теперь на счету 23-летнего российского форварда 58 очков (24 шайбы + 34 передача) в 54 матчах регулярного сезона-2016/17. У «Оттавы» единственную шайбу забросил Кайл Террис.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 39 бросков из 40.

После этого матча «Тампа» занимает 11-е место в Восточной конференции, «Оттава» расположилась на шестой строчке.