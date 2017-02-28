Хет-трик Кучерова принес победу «Тампе» в матче с «Оттавой»
«Тампа-Бэй» одержала победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) в пользу хозяев. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал хет-трик в матче и отдал голевую передачу. Кроме него в составе победителей шайбы забросили Брэйден Поинт и Брэйдон Коберн.
Теперь на счету 23-летнего российского форварда 58 очков (24 шайбы + 34 передача) в 54 матчах регулярного сезона-2016/17. У «Оттавы» единственную шайбу забросил Кайл Террис.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 39 бросков из 40.
После этого матча «Тампа» занимает 11-е место в Восточной конференции, «Оттава» расположилась на шестой строчке.
Матч
Тампа-Бэй - Оттава - 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
Голы:
Туррис (Карлссон, Хоффман), 6:26 (0:1). Пойнт 21:39 (1:1). Кучеров (Хедман, Друэн), 25:37 (2:1). Кучеров (Друэн, Джонсон), 30:26 (3:1). Кучеров (Хедман, Друэн), 39:46 (4:1). Кобёрн (Кучеров, Джонсон), 50:57 (5:1).
Место и дата
28 февраля 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция