Ринат Билялетдинов: «Локомотив» вряд ли позволит «Тосно» навязать серьезную борьбу в Кубке России

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» - «Тосно».

- «Локомотив» вряд ли позволит «Тосно» навязать серьезную борьбу в этом матче. Конечно, очень важно, в каком физическом состоянии футболисты обеих команд выйдут из отпуска, насколько хорошо они подготовились ко второй части сезона и насколько продуктивно провели сборы. Думаю, в плане физической подготовки обе команды подойдут к матчу примерно в одинаковом состоянии. Что касается мотивации — и у «Локомотива», и у «Тосно» она есть, и достаточно высокая. Поэтому здесь решающую роль сыграет класс футболистов и уровень игры команды, которые у железнодорожников, безусловно, на порядок выше, - цитируют Билялетдинова «Известия».

Добавим, что победитель матча «Локомотив» - «Тосно» сыграет в полуфинале либо с «Уфой», либо с «Анжи». Победитель Кубка России получит право выступить в групповом этапе Лиги Европы. Матч между железнодорожниками и клубом из ленинградской области пройдет 1 марта.