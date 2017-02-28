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Ринат Билялетдинов: «Локомотив» вряд ли позволит «Тосно» навязать серьезную борьбу в Кубке России

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» - «Тосно».

- «Локомотив» вряд ли позволит «Тосно» навязать серьезную борьбу в этом матче. Конечно, очень важно, в каком физическом состоянии футболисты обеих команд выйдут из отпуска, насколько хорошо они подготовились ко второй части сезона и насколько продуктивно провели сборы. Думаю, в плане физической подготовки обе команды подойдут к матчу примерно в одинаковом состоянии. Что касается мотивации — и у «Локомотива», и у «Тосно» она есть, и достаточно высокая. Поэтому здесь решающую роль сыграет класс футболистов и уровень игры команды, которые у железнодорожников, безусловно, на порядок выше, - цитируют Билялетдинова «Известия». 

Добавим, что победитель матча «Локомотив» - «Тосно» сыграет в полуфинале либо с «Уфой», либо с «Анжи». Победитель Кубка России получит право выступить в групповом этапе Лиги Европы. Матч между железнодорожниками и клубом из ленинградской области пройдет 1 марта. 

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