Тренер по плаванию Андрей Ефимов: Первый сбор нашей команды оцениваю позитивно

Вчера, 27 февраля, первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team завершила первый предсезонный сбор.

Спортсмены вылетели с острова Бали (Индонезия) в Сидней (Австралия). Там команда продолжит подготовку к чемпионату России (10-14 апреля) и выступит на первых соревнованиях – открытом чемпионате Нового Южного Уэльса (3-5 марта). Итоги сбора подвел главный тренер Efimova Team Андрей Ефимов.

- Первый сбор нашей команды оцениваю позитивно, - сказал Ефимов. – Главное – мы начали подготовку к чемпионату России. Конечно, эти три недели было очень тяжело. Всем – не только спортсменам (улыбается). Ребята приехали на сбор на Бали в разном физическом состоянии. Юлия Ефимова не тренировалась больше трех месяцев – с окончания прошлогоднего Кубка мира. Ей пришлось особенно сложно.

Веру Калашникову и Андрея Николаева я увидел в работе первый раз и не знал, как они готовились раньше. Им, конечно, пришлось приспосабливаться к нашей системе подготовки – с одной тренировкой на воде в день, с небольшими объемами, но на скоростях, близких к соревновательным. Я не из тех специалистов, которые с первой тренировки сразу понимают, какие у спортсмена проблемы, что ему нужно поменять, а что нет. Долго присматриваюсь, анализирую… Конечно, я увидел, что требует у ребят корректировок – но и перспективы тоже увидел.

- Какие задачи ставите перед своими спортсменами на открытом чемпионате Нового Южного Уэльса в Сиднее?

- Никаких ориентиров. Все спортсмены должны выложиться полностью – и показать уровень текущей готовности. Рассматриваем этот старт, как этап подготовки к чемпионату России, отборочному на чемпионат мира. После чемпионата Нового Южного Уэльса останется еще месяц, чтобы что-то подправить, откорректировать.