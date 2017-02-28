Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Футбол  Урал- : -Краснодар
Футбол  Спартак- : -Согндал
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер по плаванию Андрей Ефимов: Первый сбор нашей команды оцениваю позитивно

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера, 27 февраля, первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team завершила первый предсезонный сбор.

Спортсмены вылетели с острова Бали (Индонезия) в Сидней (Австралия). Там команда продолжит подготовку к чемпионату России (10-14 апреля) и выступит на первых соревнованиях – открытом чемпионате Нового Южного Уэльса (3-5 марта). Итоги сбора подвел главный тренер Efimova Team Андрей Ефимов.

- Первый сбор нашей команды оцениваю позитивно, - сказал Ефимов. – Главное – мы начали подготовку к чемпионату России. Конечно, эти три недели было очень тяжело. Всем – не только спортсменам (улыбается). Ребята приехали на сбор на Бали в разном физическом состоянии. Юлия Ефимова не тренировалась больше трех месяцев – с окончания прошлогоднего Кубка мира. Ей пришлось особенно сложно. 

Веру Калашникову и Андрея Николаева я увидел в работе первый раз и не знал, как они готовились раньше. Им, конечно, пришлось приспосабливаться к нашей системе подготовки – с одной тренировкой на воде в день, с небольшими объемами, но на скоростях, близких к соревновательным. Я не из тех специалистов, которые с первой тренировки сразу понимают, какие у спортсмена проблемы, что ему нужно поменять, а что нет. Долго присматриваюсь, анализирую… Конечно, я увидел, что требует у ребят корректировок – но и перспективы тоже увидел.   

- Какие задачи ставите перед своими спортсменами на открытом чемпионате Нового Южного Уэльса в Сиднее?

- Никаких ориентиров. Все спортсмены должны выложиться полностью – и показать уровень текущей готовности. Рассматриваем этот старт, как этап подготовки к чемпионату России, отборочному на чемпионат мира. После чемпионата Нового Южного Уэльса останется еще месяц, чтобы что-то подправить, откорректировать.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлия Ефимова: Я заключила пари со своим тренером. И знаете, кто победил? (видео)Юлия Ефимова: Я заключила пари со своим тренером. И знаете, кто победил? (видео)Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова дала интервью «Советскому спорту».Efimova Team выступит на чемпионате Нового Южного УэльсаЮлия Ефимова стартует на пяти дистанциях, Вера Калашникова и Андрей Николаев – на четырех.Юлия Ефимова собирает фан-группу на чемпионат России10-14 апреля в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» пройдет чемпионат России по плаванию – отборочный на июльский чемпионат мира в Будапеште (Венгрия).«Теперь мы – команда!» Интервью Юлии Ефимовой о новом этапе в жизни (видео)«Теперь мы – команда!» Интервью Юлии Ефимовой о новом этапе в жизни (видео)«Советский спорт» стал эксклюзивным информационным партнером первой в России профессиональной команды по плаванию Efimova Team.Юлия Ефимова: Неприятно, что обо мне негативно высказался такой человек, как ФелпсДвукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 Юлия Ефимова разочарована тем, что ее подверг критике легендарный американский пловец Майкл Фелпс.Юлия Ефимова: Уезжать за рубеж и у кого-то там тренироваться желания уже нетДвукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 Юлия Ефимова рассказала о дальнейших планах в своей карьере.Ефимова начала тренировки в бассейне после операции по удалению миндалинТрехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова приступила к тренировкам в бассейне после операции по удалению миндалин. Об этом сообщил ее агент Андрей Митьков.Ефимова приступит к тренировкам через две неделиРоссийская пловчиха Юлия Ефимова, перенесшая операцию по частичному удалению миндалин, приступит к тренировкам через две недели, сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалинЧетырехкратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалин. Об этом сообщила агент российской спортсменки Анна Митькова на страницы Ефимовой в Facebook.Поражение «молодежки» в матче с американцами и неудача ЦСКА в Белграде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Юлия Ефимова: Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандалы (видео)Юлия Ефимова: Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандалы (видео)Юлия Ефимова, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде в Рио, заглянула в редакцию «Советского спорта».Юлия Ефимова: Я вернулась в Россию из Америки. Семь чемоданов, 150 кг (видео)Юлия Ефимова: Я вернулась в Россию из Америки. Семь чемоданов, 150 кг (видео)Юлия Ефимова, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде в Рио, заглянула в редакцию «Советского спорта».Юлия Ефимова: У американцев есть запрет сверху на работу со мной (видео)Юлия Ефимова: У американцев есть запрет сверху на работу со мной (видео)В наших глазах Юлия Ефимова – главная героиня уходящего 2016 года в спорте. Ее две серебряные медали Олимпиады в Рио дороже золота.Ефимова может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 годуРоссийская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году.Ефимовой сделают операцию в Израиле 6 январяТрехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова перенесет операцию по удалению миндалин 6 января в Израиле, сообщил «Р-Спорт» агент спортсменки Андрей Митьков.Юлия Ефимова: Американским тренерам категорически запрещают со мной работатьЧетырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в тренировочном процессе.Ефимова признана ВФП спортсменкой годаПризер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова получила премию Всероссийской федерации плавания (ВФП) «Спортсменка года», которая вручалась по итогам сезона-2016.Владимир Сальников: На юбилейном Кубке Сальникова выступят все российские участники Олимпиады, кроме ЕфимовойПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участниках 10-го турнира Кубок Сальникова, который пройдет в Петербурге.Юлия Ефимова посетит этап «Кубка Золото кольца» в ЯрославлеЛидер сборной России по плаванию, трехкратный призёр Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова прилетит из США в Россию 16 декабря. И уже утром 18 декабря будет присутствовать на третьем этапе подшефного Всероссийского детского турнира «Кубка Золотого кольца» в Ярославле.Юлия Ефимова – Виталию Мутко: Без вас я бы не завоевала на Олимпиаде два серебраДвукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова через «Советский спорт» поздравила вице-премьера правительства России Виталия Мутко с днем рождения.
Главные новости
Футбол
«Лестер» побеждает без Раньери, Бьорндалена обокрали, а в НХЛ бушует свинка. Главные новости утра
Футбол
Сергей Прядкин: Финансовая ситуация в «Томи» отрицательно сказывается на имидже РФПЛ
Плавание
Тренер по плаванию Андрей Ефимов: Первый сбор нашей команды оцениваю позитивно
Хоккей
Хет-трик Кучерова принес победу «Тампе» в матче с «Оттавой»
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Чувствую себя отлично и уверен, что у меня все получится
Футбол
Исполнительный директор «Боруссии»: Гетце вернется в строй очень нескоро
Футбол
День в истории. Сегодня день рождения отмечают Дино Дзофф и Зепп Майер
Бокс
Хуану Мануэлю Маркесу предлагают 70 млн $ за пятый бой с Пакьяо в Китае
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Нью-Джерси», Радулов набрал четыре очка
Лыжный спорт
Юлия Чепалова: Будет сделано все возможное для того, чтобы Россия не участвовала в Олимпиаде-2018
все новости
Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости