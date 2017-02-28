Сергей Прядкин: Финансовая ситуация в «Томи» отрицательно сказывается на имидже РФПЛ

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что ситуация с финансовыми проблемами, возникшая в «Томи», сильно бьет по имиджу РФПЛ.

- Спасибо спонсорам клуба, региону, игрокам за то, что клуб не снимается, продолжает бороться с молодыми игроками и, думаю, кое-кому еще жизнь попортит. За 15 лет в лиге не было такого, чтобы клуб снимался из-за финансовых проблем в ходе чемпионата, и это, конечно, это очень неприглядная ситуация с точки зрения имиджа.

Мы уже говорили об этом, у нас есть понимание того, как должны вести себя клубы, и мы снова поднимем этот вопрос на общем собрании лиги. Конечно, это не самое приятное обсуждение, но представляете, если клуб вдруг сойдет с дистанции - это надо всю турнирную таблицу пересматривать, конечно, это влияет на чемпионат. Не буду раскрывать деталей, но жесткие разговоры на эту тему были, - цитирует Прядкина ТАСС.

Вчера появилась новость, что «Томь» получила финансирование от «Газпром нефти» в размере 200 миллионов рублей для погашения долгов и не будет сниматься с розыгрыша РФПЛ.

Напомним, в конце прошлого года сибирская команда из-за финансовых проблем предложила всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января. У клуба имеются долги перед футболистами и персоналом.

После 17 туров «Томь» занимает последнее, 16-е место в чемпионате России.