Кучеров и Радулов - первая и вторая звезды дня в НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче с «Оттавой» (5:1) форвард набрал четыре очка, записав на свой счет хет-трик и результативную передачу.
Второй звездой дня стал еще один россиянин - нападающий «Монреаля» Александр Радулов . В матче с «Нью-Джерси» (4:3) форвард забросил шайбу и отдал три голевые передачи.
Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, забросивший победную шайбу в овертайме в матче с «Лос-Анджелесом» (5:4).
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