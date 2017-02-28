Кучеров и Радулов - первая и вторая звезды дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче с «Оттавой» (5:1) форвард набрал четыре очка, записав на свой счет хет-трик и результативную передачу.

Второй звездой дня стал еще один россиянин - нападающий «Монреаля» Александр Радулов . В матче с «Нью-Джерси» (4:3) форвард забросил шайбу и отдал три голевые передачи.

Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, забросивший победную шайбу в овертайме в матче с «Лос-Анджелесом» (5:4).