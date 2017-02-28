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Кучеров и Радулов - первая и вторая звезды дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче с «Оттавой» (5:1) форвард набрал четыре очка, записав на свой счет хет-трик и результативную передачу. 

Второй звездой дня стал еще один россиянин - нападающий «Монреаля» Александр Радулов . В матче с «Нью-Джерси» (4:3) форвард забросил шайбу и отдал три голевые передачи. 

Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, забросивший победную шайбу в овертайме в матче с «Лос-Анджелесом» (5:4). 

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